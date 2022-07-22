Областная администрация Арагацотна опровергает распространенную в СМИ информацию о напряженной ситуации в общине Арагацаван Арагацотнской области, касающуюся того, что турки захватили в плен пастухов, перешедших границу, затем вернули их, и то, что в селе находятся вооруженные турки.

«Арменпресс» представляет сообщение администрации Арагацотнской области.

«В ответ на информацию, опубликованную минутами раньше на новостном сайте 168.am с заголовком «Что происходит в Арагацаване», сообщаем, что она не соответствует действительности. В Арагацаван турки не входили, пастухов в плен не захватывали.

Не исключаем, что ложный сигнал мог быть коварным и необоснованным поступком кого-либо или группы лиц.

Призываем СМИ не публиковать недостоверные сведения без их официального уточнения, особенно, если они касаются безопасности наших соотечественников». Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Армении и Служба национальной безопасности Республики Армения сообщили Sputnik-у Armenia, что эти сведения не соответствуют действительности.

Пограничное управление ФСБ РФ и СНБ Армении опровергли информацию, что турецкие военнослужащие незаконно пересекли государственную границу и осуществили противоправные действия в отношении жителей Арагацавана. Отмечается, что служба по охране армяно-турецкой государственной границы осуществляется в повседневном режиме.