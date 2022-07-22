В целях поощрения инвестиций в Армению, улучшения инвестиционной среды, превращения Армении в благоприятную бизнес-среду для иностранных инвесторов на основе передового международного опыта была разработана дорожная карта инвестиционных реформ Армении.

Как сообщает «Арменпресс», 22 июля Агентство международного развития США передало министру экономики Армении Ваану Керобяну дорожную карту программы «Улучшение бизнес-среды Армении».

«В документе воплощены лучшие международные подходы и стандарты, адаптированные к условиям Армении. Это план действий. Эта дорожная карта может служить ориентиром, который направит в Армению иностранные инвестиции», — сказал директор миссии USAID в Армении Джон Алелло, заверив, что они готовы помочь Армении на пути реализации этой важной инициативы. Документ создан совместными усилиями международных и местных экспертов, которые предложили решения, основанные на передовом международном опыте, с учетом особенностей инвестиционной среды Армении. В ходе разработки дорожной карты специалисты Министерства экономики провели многочисленные рабочие встречи с экспертами программы «Улучшение бизнес-среды Армении» Агентства международного развития США.

Джон Алелло подчеркнул, что Армения добилась больших успехов в этой области. В 2020 году USAID запустил программу «Улучшение бизнес-среды Армении» для решения вновь возникающих проблем. Он заверил, что они продолжат сотрудничество с Арменией на пути к реализации этой дорожной карты.

Министр экономики Армении Ваан Керобян отметил, что инвестиционные реформы занимают очень важное место в программе экономических реформ правительства Армении. «На мой взгляд, представленные предложения лучше всего соответствуют экономическим реалиям нашей страны и приоритетам правительства. Ожидания правительства от этого документа высоки. И ее успешная реализация даст ощутимые результаты, обеспечив целевые показатели, намеченные в программе правительства на 2021-2026 годы», — сказал Керобян.

Министерство экономики участвовало во всем процессе разработки карты, многие вопросы были скорректированы и приведены в соответствие с программой деятельности правительства. Дорожная карта основана на плане действий правительства. Программа мер правительства предусматривает увеличение отношения инвестиций к ВВП до 25 %, а отношения прямых иностранных инвестиций к ВВП до 6 %. «Сегодня мы находимся на уровне 1,7 %, но у нас впереди большие возможности», — сказал Керобян.

По словам министра, в соответствии с дорожной картой ведутся работы по нескольким направлениям, как законодательным, так и по содействию инвестиционной среде за счет внедрения конкретных инструментов. «Мы считаем, что следующим шагом будет доработка дорожной карты, чтобы она соответствовала решению правительства, за которой последует соответствующая инвестиционная политика. Надеемся завершить работу с новым законом «Об инвестициях», который будет у нас до конца года», — сказал Керобян.

Министр также подчеркнул важность усиления агентств по стимулированию инвестиций, работы посольств. В результате комплексной работы необходимо стремиться к росту инвестиций и достижению того уровня, который был обозначен программой мероприятий правительства. Керобян достижение этой цели в 2024 году считает реальным.

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«Местные и иностранные бизнесмены должны знать, что благодаря ряду серьезных изменений, совершенно новым подходам, ведение бизнеса в Армении становится удобным и безопасным, процедуры упрощаются, и инвестиции здесь будут оправданными и прибыльными, законодательное поле будет урегулировано, администрирование будет простым и справедливым. Инвестиции и бизнес в Армении поощряются государством всеми возможными способами», — сказал Керобян.Министр отметил, что после получения дорожной карты для них открылось более широкое поле деятельности, с нею они начнут процесс реализации реформ.