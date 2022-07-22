На внеочередном заседании Совета Национального собрания Армении 22 июля в 10:30 не было зарегистрировано соответствующего количества членов совета.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил, что согласно части 2 статьи 27 Конституционного закона «Регламент Национального собрания» и части 6 Регламента работы Совета НС, если количество зарегистрированных членов совета для участия в заседании недостаточно для его правомочности, то регистрация продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество членов совета, но не более двух часов.

До 12:30 кворум не состоялся. Внеочередное заседание совета Национального собрания признано несостоявшимся. В повестке дня внеочередного заседания Совета НС был проект обращения в КС о лишении оппозиционных депутатов мандатов, который стоял в повестке дня заседания Совета НС и на прошлой неделе. Это заседание также не состоялось, так как не было зарегистрировано соответствующего количества членов совета. Тогда вице-спикер НС РА Рубен Рубинян заявил, что правящее большинство НС не будет обращаться в Конституционный суд с заявлением о лишении депутатов от оппозиции мандатов.