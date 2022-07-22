Президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с рабочим визитом прибудет в Армению.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с предстоящим визитом председателя Генеральной Ассамблеи ООН подписал решение, которое опубликовано на сайте e-gov.am

В решении премьер-министра отмечено, что возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Армении с 26 по 29 июля. В связи с визитом делегации, возглавляемой Абдуллой Шахидом, премьер-министр Армении дал ряду ведомств соответствующие поручения.