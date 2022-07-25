В футбольном клубе «Урарту» еще одно новое подписание. Клуб подписал соглашение с 25-летним российским защитником Евгением Назаровым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, футболист перешел к нам из чешского футбольного клуба «Богемианс 1905», до этого он долгое время играл в системе российского «Краснодара».

После перехода защитник поделился своими впечатлениями: «У меня только положительные впечатления. Очень порадовала местная гостеприимность, которой не хватало в Чехии. В «Урарту» каждый готов помочь в любое время, что очень приятно. Впечатлила также база клуба, можно даже сравнить с «Краснодаром», для качества тренировочного процесса здесь отличные поля. Очень понравился сам тренировочный процесс. Здесь есть все условия, чтобы развиваться и прогрессировать.

Команда уже подходит к завершающей стадии подготовки к новому сезону, до первого матча чемпионата осталась неделя. Могу сказать, что готов на 100%, чувствую себя отлично.

С нетерпением жду начала сезона, хочется видеть на трибунах наших болельщиков. Нам будет очень нужна их поддержка в предстоящем сезоне».

«Приветствуем Назарова и желаем ему успешных выступлений в составе нашей команды», — говорится в релизе.