Заместитель министра экономики Армении Армен Арзуманян принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в Армении Павла Чеплака для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества в сфере экономики.
Как передает «Арменпресс», Министерство экономики Армении сообщает, что стороны коснулись активизации взаимодействия в сфере торговли, увеличения объема товарооборота, а также улучшения двусторонних показателей в этом направлении.
На встречи Армен Арзуманян предложил рассмотреть возможность создания торгового представительства Армении в Польше.
Обсуждались также вопросы, связанные с проведением до конца года заседания армяно-польской межправительственной комиссии.