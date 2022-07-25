Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении познакомит гостей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с музыкой страны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля в понедельник.

По информации организаторов, программа участников фестиваля из Армении будет наполнена национальными песнями и мотивами. В частности, оркестр исполнит «Весну» из балета «Гаянэ» (композитор Арам Хачатурян), народный танец «Алашкертский кочари» под аккомпанемент дудука и доола, «Ддма джаз» (народная музыка в обработке Мартына Вардазаряна).

«Кроме того, коллектив из Армении сыграет для гостей фестиваля песни «Я уже видел себя» (музыка Шарля Азнавура) и «Дорогие мои москвичи» из кинофильма «Покровские ворота» (музыка Исаака Дунаевского)», — рассказали в дирекции, подчеркнув, что оркестр под руководством подполковника Айка Григоряна и дирижера майора Артака Симоняна поддерживает тесное творческое взаимодействие с музыкальными и творческими коллективами, молодыми авторами и исполнителями Армении.

Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении был создан в 1992 году. За это время он принял участие более чем в двух тысячах мероприятий, среди которых Международный фестиваль военных оркестров в Санкт-Петербурге в 2008 году, Международный фестиваль военных оркестров в городе Экше (Швеция, 2010 год). В феврале 2019 года оркестр обеспечил музыкальное сопровождение международной выставки вооружения IDEX 2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Впервые в фестивале «Спасская башня» оркестр принял участие в 2017 году, через два года коллектив стал участником фестиваля «Спасская башня на Сахалине».

В 2022 году фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в Москве.