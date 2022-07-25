Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что конкурс песни «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

В 2022 году страна-победитель конкурса Украина автоматически примет участие в финале.

Это решение обосновано тем, что в следующем году, исходя из соображений безопасности, конкурс не может быть проведен в стране-победителе конкурса 2022 года — Украине. Сообщается, что Европейский вещательный союз изучил ряд вариантов с вещательной компанией страны-победителя.

Великобритания в 2022 году в конкурсе заняла 2-е место. Европейский вещательный союз решил, что BBC возьмет на себя обязанности по проведению конкурса 2023 года в Соединенном Королевстве.

Глава Правления Национального общественного вещания Украины Микола Чернотицкий поблагодарил коллег BBC за проявление солидарности. Он выразил уверенность, что вместе они смогут придать этому событию и украинский дух.

«Конкурс песни «Евровидение-2023» пройдет не в Украине, но он пройдет в поддержку Украины», — отметил он.

На конкурсе песни «Евровидение-2022» с песней «Стефания» победила Украина, которую представила группа «Kalush Orchestra». На втором месте была Великобритания, на третьем — Испания.