Сборная Армении по греко-римской борьбе на завершившемся в Польше Международном турнире по борьбе «Ziolkowski, Pytlasinski» завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Как сообщает «Арменпресс», титул победителя турнира завоевал Славик Галстян в весовой категории 67 кг. В финальном поединке Галстян победил представителя Японии со счетом 8:1 и стал золотым призером.

Из представителей Армении серебряные медали завоевали Шант Хачатрян (72 кг) и Карапет Чалян (82 кг).

Шант Хачатрян в финале боролся с венгром Робертом Аттилой и проиграл ему, Карапет Чалян уступил представителю Норвегии Эксогу Мукуби.

В составе сборной по греко-римской борьбе Рудик Мкртчян (55 кг) стал бронзовым призером и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Другой представитель Армении, 87 кг Геворг Тадевосян, проиграл в борьбе за бронзовую медаль, в весе 60 кг Геворг Гарибян занял 5-е место, в весе 63 кг Грачья Погосян и Давид Овасапян в весе 130 кг выбыли из борьбы за медали.

Команда участвовала в турнире под руководством главного тренера Армена Бабаларяна.

Ранее сборная Армении по вольной борьбе также успешно участвовала и в Международном турнире по борьбе, проходившем в Варшаве.

Все 4 борца команды, стали призерами. Титул победителя турнира и золотую медаль завоевал Арман Андреасян в весовой категории 70 кг. В финале армянский борец выиграл у представителя США со счетом 3:2.

Арман Авагян в весе 79 кг стал серебряным призером. В финале наш борец уступил представителю Украины со счетом 2:10.

Два других представителя Армении, Манвел Хндзрцян (57 кг) и Грайр Алиханян (74 кг) стали бронзовыми призерами, поднявшись на третью ступеньку пьедестала.