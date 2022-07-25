Государственная программа содействияа технологическим стартапам диаспоры «Потенциал» после двухлетнего перерыва возвращается с ребрендингом.

Как сообщает «Арменпресс», министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян отметил, что цель программы — способствовать профессиональной репатриации, что будет способствовать экономическому прогрессу Армении и развитию стартап-экосистемы.

«Потенциал» — это программа, которая соединяет инновационное мышление Армении и диаспоры, становясь важным краеугольным камнем возможности перспективных проектов нашей страны. Программа является хорошей возможностью для наших соотечественников, проживающих в разных уголках мира, вернуться на родину, основать здесь бизнес, жить и способствовать прогрессу Армении», — сказал он.

«Потенциал 3.0» пройдет с 26 по 30 сентября в Дилижане. В Армении планируется разместить 60 представителей 30-ти стартапов из разных уголков мира. Программа технологических стартапов диаспоры будет реализована в партнерстве с Фондом «Мой шаг». Новый сайт уже запущен, заявки принимаются с 25 июля по 22 августа.

Мхитар Айрапетян, директор фонда «Мой шаг», полон надежд, что совместными усилиями программа будет усовершенствована. Он заверил, что фонд придает большое значение концентрации всеармянского человеческого капитала диаспоры в Армении.

«В рамках какой другой программы, кроме как «Потенциал», нужно встать рядом с правительством, поддержать и реализовывать эту программу в третий раз совместными усилиями», — отметил Айрапетян.

В программе могут участвовать стартапы, частью учредителей или соучредителей которых являются армяне диаспоры. Прежде чем подать заявку на участие в программе, стартап должен иметь команду. Лучшие идеи получат гранты, что позволит участникам развить идею и превратить ее в бизнес-предприятие. Призовой фонд проекта составляет 45 млн драмов.

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«Одной из важнейших подцелей является создание глобальных международных компаний и обеспечение развития инвестиционной среды в технологическом секторе Армении. В результате мы рассчитываем создать около 10 компаний, развивать их и вывести на международный рынок», — сказал заместитель министра высокотехнологичной промышленности РА Давид Саакян.

Одним из важных условий программы является регистрация стартапа в Армении, осуществление деятельности и проживание в Армении не менее одного года.