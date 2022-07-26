Показатель экономической активности Армении в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем промышленной продукции в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,8%, валовой внутренней продукции сельского хозяйства снизился на 5,5%, объем строительства увеличился на 12,7%. Рост товарооборота за первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10,7%, объем предоставленных услуг увеличился на 26,9%.

Индекс потребительских цен в январе-июне 2022 года вырос на 8,1% по сравнению с январем-июнем 2021 года, индекс цен промышленной продукции — на 7,8%, объем производства электроэнергии увеличился на 14,8%.

В объемах внешнеторгового оборота за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с тем же временем прошлого года зафиксирован рост в 44%. При этом в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 36,3%, импорт — на 48,7%.

Курс драма к доллару США в январе-июне составил 468.24.