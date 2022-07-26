В самом сердце Еревана, на площади Республики, состоялось официальное открытие новой галереи Form and Season.

В беседе с Арменпресс основатели галереи отметили, что их цель — открыть новых талантливых художников и через искусство сделать их уникальные стиль и подход более узнаваемыми в мире культуры.

Соосновательница Form and Season Лусине Симонян подчеркнула, что в галерее делается акцент на скульптуре, представлены работы как старшего поколения, так и молодежи. На выставке представлено более 25 работ.

«В своей ежедневной работе мы заметили, что публика, наверное, больше всего предпочитает живопись. И сейчас мы поставили перед собой задачу постепенно научить общественность ценить и воспринимать скульптуру», — отметила Лусине Симонян.

Председатель Союза художников Сурен Сафарян приветствовал открытие художественных галерей. Он отметил, что в нашей стране не хватает галерей и их увеличение приведет к их развитию.

«Я счастлив, что сегодня мы являемся свидетелями создания еще одного учреждения культуры. Искренне надеюсь, что галерея будет действовать долгие годы, сможет расширить свою географию и станет стимулом для развития армянского изобразительного искусства», — сказал он.

Сооснователь Армен Тураджян выполнил также работу куратора галереи. Он подчеркнул, что свою деятельность они начали несколько лет назад с организации различных выставок за пределами Армении — сотрудничали с культурным центром при посольстве Армении в России, провели там несколько выставок, после чего он решил взяться за этот проект.

«Я вообще люблю искусство, и в моей коллекции были довольно интересные работы. Было желание в будущем заняться этим более серьезно», — сказал Армен Тураджян.

Основатели галереи сотрудничали с коллекционером Давидом Александровичем, чтобы представить в Армении работы творцов других стран и реализовать многие другие проекты.

«Было желание представить в Ереване идеи, которые уже были реализованы во многих городах и на многих международных выставках. Наша цель — представить не только известных местных художников, но и раскрыть потенциал талантливой молодежи, которая хочет работать», — сказал Александрович.

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Основатели заверили, что со временем коллекция галереи будет пополняться новыми работами, выразив уверенность, что смогут повысить внимание общественности к скульптуре, и общество обратит внимание на работы армянских скульпторов.