При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Дом-музей Хачатура Абовяна с 30 сентября по 2 октября проведет пятый Ереванский фестиваль книги.

Как сообщили в Министерстве ОНКС, литературный конкурс объявляется по следующим номинациям: проза; поэзия; драматургия; детская и юношеская литература.

Заявки на участие могут подавать все писатели без возрастных ограничений.

Авторы, занявшие в предыдущие годы на Ереванском фестивале призовые места, в этом году не могут представить заявки в той же номинации.

Представляемые на конкурс произведения не должны быть изданы отдельной книгой. Один и тот же автор может подать заявку только в одной номинации.

Победители получат денежное вознаграждение в размере 300 000 драмов (включая налоги).

Пакет заявки необходимо отправить на электронный адрес [email protected], указав контактную информацию, тему, имя и фамилию.

Крайний срок подачи заявок — 20 августа 2022 года.

Имена победителей будут объявлены 2 октября на церемонии закрытия Ереванского книжного фестиваля, во время которой и состоится церемония награждения.