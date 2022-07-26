В испанском городе Малага открылась первая на всей территории страны армянская церковь. Об этом сообщили в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Для освящения построенной церкви и икон в Испанию отправился Патриарший легат Армянской Апостольской церкви в Западной Европе, архиепископ Парсамян.

До начала церемонии были обсуждены вопросы открытия воскресной школы и организации жизни общины под эгидой Армянской Апостольской церкви.

Состоялся также концерт классической музыки, на котором прозвучали произведения Комитаса.