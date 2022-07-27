Askonas Holt — одна из ведущих мировых компаний по управлению искусством, специализирующаяся в области классической музыки. Работая по всему миру, агентство развивает как признанные, так и новые таланты, а также организует международные туры для ведущих мировых оркестров и танцевальных коллективов.

Согласно сообщению на официальном сайте Askonas Holt, агентство подписало контракт с армянским сопрано Мане Галоян: ее продвижением будут заниматься сын Пласидо Доминго Доминик Доминго (старший менеджер) и его помощница Фло Ривингтон.

Напомним, что Мане Галоян блестяще выступила на Международном оперном конкурсе Operalia 2021 года и завоевала целых три награды: Вторую премию в номинации «Женский голос»; Премию Сарсуэлы (Zarzuela), которая вручается за женский и мужской голос (учреждена в честь родителей учредителя конкурса и известных исполнителей сарсуэлы — Пепиты Эмбиль де Доминго и Дона Пласидо Доминго); а также Приз зрительских симпатий Rolex — наручные часы этой знаменитой фирмы. Таблоид Houston Press так писал о нашей певице: исполнительница, обладающая «хрустальным голосом, который прорезает любую оркестровую текстуру. Она без труда вальсировала сквозь драматическую колоратуру Верди. Она может пустить в ход раскаленные пианиссимо, а затем «отхлестать» раскатами Верди».

В сезоне 2021-2022 гг. Мане несколько раз дебютировала, в том числе в Парижской опере, где она исполнила партию Адины в «Любовном напитке» и партию Виолеттыв «Травиате» в Голландской национальной опере. Она также была участницей ансамбля Немецкой оперы в Берлине, исполнив партии Памины в «Волшебной флейте», Виолетты в «Травиате» и Коринны в «Путешествии в Реймс» и другие роли, а также спела заглавную партию в «Луизе Миллер» на знаменитом Глайндборнском оперном фестивале. В предыдущие сезоны Мане дебютировала в Цюрихском оперном театре в роли Адины в «Любовном напитке», исполнила партию Гарсенды в «Франческе да Римини» в Немецкой опере в Берлине и дебютировала в Метрополитен-опера в партии Прилепы/Хлои в «Пиковой даме»(дирижер Василий Петренко). В ближайшее время Мане исполнит заглавную партию в опере Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в Кельнской опере, партию Авис в опере «Вредители» в Хьюстон Гранд Опера (бывшей участницей студии которой она является) и партию Донны Анны в «Дон Жуане» в Опере Атланты. В Немецкой опере в Берлине она сыграет Памину в «Волшебной флейте» и Виолетту в «Травиате» в совместной постановке с Оперой Сиэтла.

А вот на концертной сцене ангажементы Мане Галоян включают исполнение «Колоколов» Рахманинова в сопровождении Филармонического оркестра Лос-Анджелеса под управлением Густаво Дудамеля, «Te deum» Брукнера с оркестром Нидерландского радио, кантаты Сергея Танеева с Американским симфоническим оркестром, а также представит сольный концерт с Симфоническим оркестром Пуэрто-Рико для CulturArte de Puerto Rico (корпорацией, занимающейся организацией художественных шоу высочайшего качества с участием международных и местных звезд).

Мане Галоян — выпускница Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, класс проф. Сусанны Мартиросян. М. Галоян — лауреат премии Президента Армении (2013 г.) и многих международных конкурсов. В их числе — VI Международный конкурс певцов «Санкт-Петербург» (второе место, 2013 г.); 33 Международный конкурс вокалистов «Ганс Габор — Бельведер» в Дюссельдорфе (призер, 2014 г.); VII Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой в Астане (победитель, 2014 г.); VI Китайский международный конкурс вокалистов в Нинбо (четвертая премия, 2014 г.); XXVII Международный конкурс молодых оперных певцов им. Элеонор Макколлум Concertsofarias в Хьюстонской опере (победитель, 2015 г.); XV Международный конкурс им. П.И.Чайковского (третья премия и бронзовая медаль в номинации «Сольное пение. Женский вокал» 2015 г.) и др.