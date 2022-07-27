Армения и Боливия отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений.

Как сообщает Арменпресс, дипломатические отношения между Республикой Армения и Многонациональным Государством Боливия были установлены 27 июля 1992 г.

Эта южноамериканская страна, Боливия, которая стала независимой еще в 1825 году, известна своими уникальными и особенными достопримечательностями. В частности, в этой стране находится самая высокогорная в мире столица Ла-Пас, высота которой составляет 3869 метров над уровнем моря, самое известное в мире соленое озеро Уюни и самая опасная в мире дорога. Кроме того, Боливия делит с Перу крупнейшее в мире пресноводное горное озеро, знаменитое Титикака.

Однако отношения Армении с этой далекой латиноамериканской страной не очень развиты. Дипломатическая миссия Армении в Боливии осуществляется через посольство Армении в Бразилии. Согласно информационной базе МИД Армении, с июля 2021 г. посольство Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия аккредитовано по совместительству в Многонациональном Государстве Боливия (резиденция в Бразилии). С февраля 2022 г. в Боливии действует офис почетного консула Армении.

История двусторонних визитов небогата: в июле 2018 г. Боливию с рабочим визитом посетил заместитель министра иностранных дел Армении Ашот Овакимян.