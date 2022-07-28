Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Артур Алексанян, получивший травму в ходе недавнего учебно-тренировочного сбора, рискует пропустить намеченный в сентябре чемпионат мира. Решение об его участии в мировом первенстве будет принято только по окончании последнего сбора — в начале осени. Об этом нашему корреспонденту сообщил отец и личный тренер спортсмена Геворг Алексанян.

«У Артура проблемы с мышцами плечевого сустава. Мы уже начали процесс лечения. Врачи провели ультразвуковое исследование поврежденного участка и выявили проблему. Теперь они должны назначить лечение. Мы постараемся сделать все, чтобы Артур смог принять участие в чемпионате мира. Только врачи могут более четко указать сроки окончания лечения. Вопрос о его участии в мировом первенстве прояснится только по окончании заключительного сбора», — отметил наш собеседник.

Геворг Алексанян сообщил также, что Артур параллельно лечению продолжит подготовку к чемпионату мира. «Мы не намерены прервать тренировки, поскольку этим нарушим подготовительный цикл. Это будет означать полный отказ от участия в грядущем первенстве. Это неприемлемо. Артур будет участвовать в сборах, но, скорее всего, будет тренироваться по индивидуальной программе», — заявил Геворг Алексанян.

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы в весовой категории до 97 кг Артур Алексанян был включен в состав сборной Армении для участия в контрольном международном турнире, прошедшем в Польше в конце прошлой недели, однако из-за травмы так и не вышел на ковер. Он не участвовал в соревнованиях после прошлогодней Олимпиады в Токио, в котором завоевал серебряную медаль.

Сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Белграде 10-18 сентября.