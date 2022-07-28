Согласно Закону Республики Армения «Об утверждении Государственной программы развития образования до 2030 года» в Армении планируется создание академического городка.

Как передает «Арменпресс», заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, представляя проект на заседании правительства 28 июля, отметил, что академгородок, располагая современной, виртуальной социальной и физической инфраструктурой обеспечит расширение сетевого сотрудничества между образовательными учреждениями, научными и производственными организациями.

«Ожидается, что в результате комплексных мер количество иностранных студентов в Армении на данный момент (около 7 600 человек) удвоится», — сказал Артур Мартиросян.

Вице-премьер РА Амбарцум Матевосян подчеркнул, что академический городок по своему характеру, физической инфраструктуре и содержанию должен представлять новый стандарт не только в масштабах Армении, но и быть доступным для наших соотечественников диаспоры, а также для иностранных студентов.

Представители исполнительной власти посчитали важным, чтобы любой учащийся, показавший высокие успехи в системе профессионального и высшего образования, но социально незащищенный, не остался бы вне образовательной программы, и мог бы получать государственную стипендию.