В последние недели в Армении растет количество случаев заболевания Covid-19, циркулирует подштамм омикрона ВА.5. При обострении ситуации государство прибегнет ко всем инструментам борьбы с вирисом.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Мы понимаем, что Covid-19 становится эндемическим заболеванием, и периодически в разных частях мира будут возникать вспышки. Сейчас довольно насыщенный туристический сезон, люди путешествуют. И, конечно же, вирус, в который уже раз должен был проникнуть и в Армению. В последние недели мы регистрируем рост заболеваемости Covid-19. У нас есть четкий план по расширению коечного фонда больниц, и мы будем двигаться согласно эпидемической ситуации», — сказал министр.

Мониторинг проводится ежедневно. По словам Аванесян, профессиональный совет внесет определенные изменения в свои рекомендации и в политику. «Мы готовы к следующим волнам, посмотрим, как сложится. Сейчас трудно что-либо прогнозировать», — сказала министр.

По ее словам, возврата к ограничениям на поездки не будет. Государство убеждено, что все эти ограничительные меры носят временный характер. Однако все ограничительные меры зависят от эпидемической ситуации.

«Если, эпидемическая ситуация ухудшится, мы, конечно, прибегнем ко всем нашим средствам для борьбы с болезнью. Исследования проводятся постоянно. На данный момент циркулирует подштамм омикрона ВА.5», — подчеркнула министр.

Около 46 % взрослого населения Армении уже привиты от Covid-19.