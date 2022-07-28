Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил поздравительное послание президенту Республики Перу Хосе Педро Кастильо Терронесу.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в послании, в частности, говорится:

«Ваше превосходительство!

От имени народа Армении и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Перу с Днем независимости!

Армения придает важность развитию и укреплению дружественных отношений с Перу как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем построить более амбициозную и предметную повестку дня во благо наших стран и народов.

Ваше превосходительство! Примите заверения в моем глубоком уважении».