Агрессивное поведение Азербайджана направлено на нарушение нормальной жизни общин Арцаха и терроризирование мирного населения.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян, коснувшись обстрелов, совершенных 28 июля ВС Азербайджана в направлении общин Тагавард и Кармир Мазар Мартунинского района.

«28 июля, в районе 11:45 часов, азербайджанская сторона открыла огонь в направлении общин Тагавард и Кармир Мазар Мартунинского района Республики Арцах.

Обстрел длился около 20 минут, пули попали в жилые участки. По данным на этот момент, в одном из домов общины Кармин Шука разбито окно, во дворе того же дома обнаружено 8 пуль.

Пострадавших среди мирного населения нет.

Агрессивное поведение Азербайджана направлено на нарушение нормальной жизни общин Арцаха, терроризирование мирного населения и свидетельствует о продолжении политики ненависти, применения психологического и физического насилия к народу Арцаха, этнической чистки Арцаха.

Даже кратковременные паузы в действиях, приводящие к преднамеренным нарушениям прав народа Арцаха и проявлениям ложного пацифизма, являются тактической частью представленного Азербайджаном спектакля и целенаправленным и сфабрикованным поведением, направленным на введение в заблуждение международного сообщества.

Для посредников и международных организаций, а также для дислоцированных в Арцахе миротворцев реальные цели и устремления азербайджанской стороны должны быть более чем ясны, и, соответственно, любые азербайджанские действия, имеющие целью пускать пыль в глаза международного сообщества, должны получить реальную оценку и противодействие.

Преступное поведение азербайджанских властей как раньше, так и сегодня не претерпело никаких изменений и продолжает преследовать те же арменофобские и геноцидальные цели», — говорится в заявлении омбудсмена Арцаха.