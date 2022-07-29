Геополитическая интрига вокруг процессов по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией и транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе закручивается все быстрее и круче.

После телефонных бесед 26 июля госсекретарь США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждения с ними вопросов, связанных с армяно-азербайджанскими переговорами, урегулированием проблемы Нагорого Карабаха, разблокированием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести, и выражения готовности США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддержать решение всех этих вопросов, официальному представителю Госдепартамента Неду Прайсу пришлось отвечать на уточняющие вопросы журналистов. В частности, по поводу формата Минской группы ОБСЕ, постоянно критикуемого президентом Азербайджана, с одной стороны, и отчёта Госдепа, который ссылается на саму Минскую группу, как на возможный выход, – с другой.

«Мы ясно дали понять в наших заявлениях, в том числе, я полагаю, во вчерашних отчетах, что Соединенные Штаты готовы помочь этим двум странам и нашим партнерам-единомышленникам любым способом, какой бы формат ни был наиболее эффективным. Мы являемся сопредседателями Минской группы с 1994г., но, как мы продемонстрировали, мы также готовы взаимодействовать со странами на двусторонней основе, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти этот долгосрочный и всеобъемлющий мир», — сказал Прайс.

27 июля посол США в Армении Линн Трейси в интервью радио «Азатутюн» отметила дипломатическую вовлеченность в эти процессы не только США, но и «наших партнеров в Евросоюзе, как и других»: «И я считаю, что это очень полезно для поддержания этой динамики и понимания, что это сложные вопросы, и решения будут непростыми. Но мы должны быть упорными».

На вопрос, не могла бы посол уточнить, какую именно помощь предлагает Вашингтон в вопросе транспортных и коммуникационных связей в регионе и можно ли ожидать большего участия США, как это происходит в случае с ЕС или Россией, которые участвуют в трехсторонних встречах, Линн Трейси ответила: «То, что мы обсуждаем с правительствами Армении и Азербайджана — это определенная техническая помощь, некоторые технические оценки, которые будут способствовать разблокированию транспортных связей в регионе. Мы придаем большое значение этой цели».

Она отметила также важность для США нормализацию отношений Армении с Турцией: «Мы приветствуем шаги, предпринятые Арменией и Турцией, и призываем обе стороны к достижению прогресса. Потому что мы видим, что многие из этих вопросов, в конечном счете, взаимосвязаны, и когда мы видим позитивные шаги в одном направлении, это может придать импульс для достижения большего мира в регионе».

На вопрос, возможно ли продвижение в процессе армяно-турецкого урегулирования, если Анкара увязывает этот процесс с армяно-азербайджанскими отношениями, Линн Трейси сказала: «Я думаю, что мы должны продолжать тестировать предложения, пробовать направления, которые были выделены Арменией и Турцией. Мы также видели хорошие переговоры на уровне спецпредставителей, в результате которых были достигнуты договоренности об открытии некоторых пограничных пунктов. Мы видели некоторые договоренности о прямых грузоперевозках. Детали должны быть проработаны, и я думаю, что именно здесь мы будем продолжать поощрять и Армению, и Турцию к достижению прогресса и видеть, что прогресс здесь может, в конечном итоге, внести свой положительный вклад в армяно-азербайджанские обсуждения».

Американский дипломат отметила также, что США подтверждают готовность продолжить работу с Россией в МГ ОБСЕ во имя всеобъемлющего и мирного урегулирования проблемы Карабаха: «Мы сказали, что готовы использовать Минскую группу в качестве площадки. Это предложение остается открытым. Мы не слышали реакции российских коллег на это предложение. Но я думаю, что это первый шаг, после которого мы можем говорить о других шагах и идеях».

По ее словам, США ожидают, что первый шаг сделает Россия, и это будет ее возвращением к участию в этом формате: «Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как формат, площадку, имеющую международный мандат на обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе».

Что до утверждений президента Азербайджана о том, что конфликт уже урегулирован и посредники более не нужны, Линн Трейси подчеркнула, что, несмотря на эти заявления, Вашингтон продолжит искать пути использования формата Минской группы.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Директор Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос об активизации США и ЕС на Южном Кавказе и возможных планах Запада вытеснить Москву из посреднического процесса между Баку и Ереваном, заявил: «Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении мы продвигаем исключительно созидательную повестку и ни с кем не собираемся конкурировать. У нас конструктивные цели».

Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, то, по словам Нечаева, соответствующие усилия, как не раз отмечалось, должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021г.: «Мы не возражаем против подключения внерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договорённостей и способствуют их реализации. Главное — не допускать дублирования и подковерных игр с целью кого-то ослабить, вставить палки в колёса. К сожалению, с подобной практикой со стороны упомянутых акторов нам приходилось неоднократно сталкиваться».

Тему МГ ОБСЕ представитель МИД РФ дипломатично обошел. Напомним, однако, что столь же дипломатично Москва обходит и вопрос статуса Нагорного Карабаха, а в перечисленных Нечаевым трехсторонних заявлениях о статусе НК нет ни слова. Видимо, Москва опасается, что в этом случае будет поставлена под сомнение дислокация российских миротворцев в Арцахе, присутствие которых, вкупе со строительством ею баз, помимо Гюмри, еще и в Сюнике и Тавуше (Армения), говорит о том, что Россия на данном этапе не намерена ослаблять свое военное присутствие на Южном Кавказе. Равно как о намерении Москвы держать под собственным контролем южнокавказские транспортные коммуникации и грузо- и пассажироперевозки в случае их разблокирования.

В принципе, заявления и Вашингтона, и Москвы также по вопросам транспортных коммуникаций на Южном Кавказе тоже вызывают вопросы. В частности, на поверхности вопрос, о какой технической поддержке в этом вопросе они говорят? Одинаково ли США и Россия видят маршруты разблокирования? И вообще, готовы ли США играть по правилам, установленным Россией? Станет ли Москва возражать, если у Вашингтона будет свое видение вышеназванных процессов? Будут ли Россия и США сотрудничать в данных вопросах? Если да, то как? Возможно ли создание соответствующего формата подобного сотрудничества? Как отреагирует на это Турция, инициировавшая схему «3+3»? И, наконец, как отнесется к происходящему Иран, который уже заявил, что не допустит блокады армяно-иранской границы и который выступает против присутствия внерегиональных сил на Южном Кавказе?

Вопросов великое множество. Ответов пока нет…