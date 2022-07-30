Первая декада сентября будет очень жаркой. Брайан Мэй приезжает в Армению в сентябре этого года

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении организационной группы фестиваля STARMUS VI.

«Мы официально сообщаем, что Брайан Мэй приезжает в Армению в сентябре этого года в рамках фестиваля STARMUS VI.

7 сентября он выступит с концертной программой «Another world», в которой примут участие Грэхем Гоулдман, Дерек Шеринян и участники группы «Sons of Apollo», Монтсеррат Мартин и Симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета. Концерт откроет группа «Немра», — говорится в сообщении.

Основанный Гариком Исраеляном и Брайаном Мэем международный фестиваль STARMUS VI, который пройдет с 5 по 10 сентября в Армении, примет более 50 спикеров — нобелевских лауреатов, космонавтов, ученых, всемирно известных художников и звезд музыки, которые соберутся в Ереване, чтобы пропагандировать и продвигать научные связи.