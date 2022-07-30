Арестован высокопоставленный офицер, занимавший с ноября 2019 года по 4 октября 2020 года должность командира оборонного участка N Армии обороны Республики Арцах полковник С.А. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на СК Армении.

В ходе расследования было выявлено, что С.А. в условиях усиленного боевого дежурства нарушил два правила боевого дежурства, установленных рядом нормативных актов.

В частности, 26 сентября 2020 года С.А. организовал и провел застолье по случаю дня формирования воинской части с участием основной части офицерского состава воинской части и других приглашенных им гостей, около 100 офицеров Армии обороны, в ходе которого одному из командиров подчиненных частей, поставленных на боевое дежурство, поступили донесения о передвижении и скоплении сил и средств на передовой и в тылу противника, резком увеличении риска перехода к боевым действиям.

В таких условиях последний был обязан принять решение о приведении всего личного состава и средств воинской части в состояние полной боевой готовности, пополнить боевые позиции и таким образом выявить, предотвратить, отразить внезапное нападение противника и при первой же возможности доложить об этом непосредственному начальнику, пока он не предпринял никаких мер в том направлении.

Более того, 27 сентября 2020 г. с 06:10 в районе охраны подчиненной ему воинской части, в условиях выдвижения танков, бронетехники и живой силы противником к переднему краю, будучи обязанным принять решение по собственной инициативе привести весь личный состав и средства воинской части в состояние полной боевой готовности и доложить об этом вышестоящему командиру, продолжал проявлять бездействие и не выполнять полномочия и обязанности, возложенные на него правовыми актами.

В этих условиях 27 сентября 2020 года, около 07:10, вооруженные силы Азербайджанա предприняли широкомасштабное наступление вдоль данного рубежа обороны и в последующие часы прорвали оборону ряда боевых позиций, нанося войскам большие потери․ В результате весь личный состав воинской части был вынужден отступить, села Талыш и Матагис Мартакертского района Арцаха перешли под контроль противника.

С.А. предъявлено обвинение в нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке (ч. 3 ст. 365 УК, принятого 18 апреля 2003, соответствует ч. 5 ст. 540 действующего УК).

Решением суда С.А. арестован 29 июля 2022 года. Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.