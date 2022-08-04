Глава Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян вместе с иереем Варданом Нерсисяном, духовным ответственным сферы здравоохранения иереем Андреасом Тавадяном 4 августа посетил Центральный госпиталь Степанакерта,

Святейшего Отца встретил начальник госпиталя подполковник Г. Григорян, в сопровождении которого священнослужители посетили получающих лечение раненых военнослужащих

Глава епархии вознес молитву за здоровье раненых, пожелал скорейшего выздоровления, а также поблагодарил медработников за преданную службу.

Святейший Отец передал раненым военнослужащим также благословение и добрые пожелания Патриарха Всех Армян.