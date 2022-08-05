Исламизация памятников истории и культуры, инициированная властями Турции, способна существенно навредить межкультурному диалогу, разрушить межкультурный диалог.

Храм Святого Николая в Демре – один из священных центров для православных туристов и паломников. Верующие считают своим долгом прикоснуться к святыне, хранящей память об одном из наиболее почитаемых христианских святых. Старинные фрески – свидетели величайших событий, изменивших ход мировой истории – неизменно привлекают туристов. Долгие годы этот христианский памятник притягивал к себе русскоязычных гостей: почитание Святого Николая является неотъемлемой частью христианской культуры.

Особо гости отмечали возможность безопасно и свободно прикоснуться к православной святыне. Верующие считали и считают бесценной возможность проводить в этих древних стенах православные богослужения. Храм всегда выступал образцом внимания турецких властей к чувствам и традициям русскоязычных верующих.Здесь неоднократно звучали молитвы о сохранении добрых отношений между народами и культурами. Однако сегодня, обсуждение вопроса реконструкции святыни намерено затягивается, что вызывает острую обеспокоенность представителей православной общественности и культурологов. Дальнейшая судьба святыни требует острого внимания и тому есть объективные причины.

С некоторого времени ряд древних христианских храмов перешел из-под управления Министерства культуры в юрисдикцию Управления по делам религий. Христианские храмы начали менять свой статус, становясь мечетями. Два года назад это коснулось Собора Святой Софии в Стамбуле. Тогда против выступили Русская Православная церковь, ЮНЕСКО и многие другие международные организации. Но глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу был непреклонен, сказав: «Айя-София стала собственностью османов и использовалась как мечеть. Это вопрос нашего суверенитета».

Примерно в то же время Церковь Христа Спасителя в Полях – Монастырь Хора, находящийся в Стамбуле, – официально снова стала Мечетью Карие и была открыта для молитв. Причем здесь не обошлось без скандала: древние фрески, покрывающие стены и свод храма, были закрыты глухими панелями.

Представители христианского сообщества Турции, даже те, что с трудом, но приняли новый статус Айя-Софии, решение изменить облик Монастыря Хора решительно раскритиковали. Один из блогеров был искренне удивлен: по его убеждению, для христиан этот памятник имеет гораздо большее значение, чем для мусульман. К тому же этот район Стамбула не испытывает недостатка в мечетях. В то же время многие местные жители имели постоянный и существенный доход, продавая русскоязычным туристам и паломникам разного рода сувенирную продукцию.

Данные события отчетливо иллюстрировали политику исламизации христианских памятников и святынь, проводимую руководством Турции. Но у данного явления довольно быстро дал о себе знать «сопутствующий ущерб». Многие, особенно со стороны христианских общин, русскоговорящих туристов посетителей отмечали факт: эти частные проявления постепенно уменьшили в их глазах привлекательность Турции как туристического направления. Данные процессы усугубились на фоне текущей международной обстановки.

Исламизацию православных храмов можно было бы просто принять как новую неоспоримую реальность, как право Турции на реализацию идеи пантюркизма. Но очень быстро проявилась еще одна сторона явления: для многих туристов, паломников это стало проявлением недружелюбия. Посещение святынь зачастую не ограничивается единственной поездкой: многие русскоязычные туристы стремились приобщаться к священным для них местам снова и снова. Но в новой реальности, призналось нам несколько паломников, они стали ощущать себя нежеланными гостями на турецкой земле. Туристы мирского склада в то же время отмечали: смешение религиозной политики и культуры также уменьшало прелесть пребывания в столь любимой ими и гостеприимной Турции.

Признаем: руководство страны продолжало и продолжает давать поводы гостям страны так полагать. Отметим лишь несколько фактов. В настоящее время власти Республики кулуарно обсуждают возможность современной застройки и снос части пещерных комплексов Каппадокии, в том числе пещерных христианских монастырей, – при этом оставшиеся планируется заключить в саркофаги, тем самым сократить их доступность и сдеалать их предметом модного антуража. Еще раньше, в 2015 году, власти Республики разрешили открытие бутик-отелей в некоторых из пещерных жилищ, которые пользуются особой популярностью. Всё это, повторим, вызывает понятное беспокойство у значительной части культурологов, христианских общин и русскоязычной диаспоры – насчитывающей, заметим, более 500 тысяч человек – и туристов-паломников.

При этом, что одновременно Управление по делам религии Турции тормозит реконструкцию христианских святынь. А культурные экспедиции регулярно не допускают к новым потенциальным местам паломничества и объектам византийский истории.

Поскольку многие задаются вопросом: что будет дальше?

Добавим, что недавние карантинные меры, связанные с пандемией, значительно уменьшили число культурологических, христианских туристов, посещающих Анталью и Демре. Новая угроза отрасли – СВО в Украине, когда русскоязычные туристы сталкиваются с актами притеснения и провокациями. На фоне этих событий сохранение памятников памятников всемирного культурного наследия может стать разменной монетой в политических играх современности.

Отметим, что во многом эту точку зрения разделяют многие благоразумно мыслящие представители администрации Антальи. Они также уверены, что исламизация способна существенно навредить имиджу Турции – представляя ее как государство, агрессивно насаждающего радикальную идеологию.

Представители православной общественности Турции предлагают предпринять срочные меры, чтобы сгладить ситуацию. В качестве «пилотного» проекта они предлагают сделать Храм Святого Николая в Демре более привлекательным для русскоязычных туристов, преобразовать его информационное пространство.

Прежде всего, они предлагают, обращаясь к Министру культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой и мэру Антальи, осуществить перевод имеющегося музейного фонда церкви Святого Николая с турецкого на русский язык. Сделать это можно за счет меценатов из России – многие, насколько нам известно, охотно примут участие в этом благом деле. Также возможно установить на территории храма комплекс мемориальных стендов, с помощью которых раскрыты основные исторические аспекты строительства и восстановления объекта с участием православной культуры.

Как следствие – вырастет туристическая привлекательность Антальи и Демре для православных туристов, культурологов и всех тех, кому интересна история – а ведь именно они составляют основу туристического потока.

В целом же отказ от исламизации памятника, имеющего особое значение для культуры и истории, станет явным сигналом того, что туристы – неизменно желанные гости в Турецкой Республике. Что страна открыта и неизменно доброжелательна, а решать любые острые вопросы готова с позиции взаимного уважения и здравого прагматизма. Как было во все времена – так есть и сейчас.

Максим Александров специально для газеты «РА»