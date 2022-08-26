Шахматистки, представляющие Армению, продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы среди женщин.

Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре индивидуального чемпионата Европы в Праге из представительниц Армении победу одержали Мария Геворкян, Анна Саркисян и Мариам Мкртчян. Элина Даниелян проиграла, а Лилит Мкртчян разделила очко.

Мария Геворкян с 5 очками отстает от лидера всего на пол-очка. У Лилит Мкртчян и Анны Саркисян по 4,5 балла. Элина Даниелян набрала 4 очка. В индивидуальном первенстве Европы по шахматам в этом году участвуют 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате, он состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартовал 20 августа и завершится 31 августа.