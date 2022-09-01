Общественная организация «Бок о бок» при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении под патронажем супруги премьер-министра Армении Анны Акопян 6-10 сентября проведет Международный фестиваль инклюзивного музыкального искусства «Бок о бок», основным спонсором которой является компания ArleAm.

По словам организатора международного инклюзивного фестиваля музыкального искусства «Бок о Бок» Наиры Саркисян, предыдущие фестивали проводились в 2019 и 2021 годах, в этом году он расширяет свою географию, становясь международным. Вокруг одной идеи соберутся специалисты в области образования и инклюзивной сферы, дети и молодежь с особыми потребностями в развитии, известные художники.

«Цель фестиваля — открыть все двери для детей и подростков с разными особенностями развития. Обеспечить всем равные условия для того, чтобы учиться, творить, раскрывать свои способности и реализовывать мечты на общей площадке, бок о бок», — подчеркнула Наира Саркисян.

Церемония открытия фестиваля состоится 6 сентября в 18:00 в Государственном театре кукол имени Ованнеса Туманяна.

7-8 сентября с 10:00 в Государственном театре кукол имени Ованнеса Туманяна известные специалисты в области музыкальной терапии, арт-терапии и инклюзивного образования проведут семинары и мастер-классы, в которых смогут принять участие специалисты реабилитационной службы, дошкольных и общеобразовательных учреждений, представители общественности, музыко- и арт-терапевты, музыкальные педагоги, логопеды и родители.

«Для обмена профессиональным опытом мы пригласили специалистов из России, Германии, Иордании, чтобы наши специалисты и родители имели возможность ознакомиться с исследовательскими работами ведущих специалистов других стран и понаблюдать за их опытом. Семинары и мастер-классы дадут возможность нашим специалистам и родителям получить новые знания и поделиться собственным опытом», — сказала Наира Саркисян.По окончании фестиваля, 10 сентября в 18:00, в Арт-центре Гафесчян состоится гала-концерт с участием известных музыкантов и певцов. В нем примут учстие: Ваагн Айрапетян, Гор Суджян, Арам Мп3, Немра, Заруи Бабаян, Виген Овсепян, Лидушик, Малена и другие популярные артисты и музыкальные коллективы, с которыми выступят и юные участники фестиваля.