Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что начало реформ в сфере высшего образования уже нельзя откладывать.

Как сообщает «Арменпресс», это премьер-министр сказал на заседании правительства.

«Мощным толчком к этому должна стать позорная статистика вступительных экзаменов. В этом году около 60 % мест для поступления в вузы остались вакантными. Более 40 % в государственных вузах, в частных — около 98 %. Хотя есть государственные университеты, в которых статистика близка к статистике частных. Другими словами, есть государственные вузы, где государство выделило места и 90, 92, 94, 98% остались вакантными», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что армянские вузы часто не соответствуют международным стандартам с точки зрения физической инфраструктуры и учебного процесса.

«Либо университетских стандартов в стране нет, либо они не работают. Люди с высшим образованием зачастую неконкурентоспособны на рынке труда», — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что правительство намерено пойти по пути укрупнения вузов, объединения с научно-исследовательскими институтами и иметь максимум 8 государственных вузов.

«Эти вузы будут полностью финансироваться государством, и будут соответствовать международным стандартам, начиная от учебной, исследовательской, спортивной, инфраструктуры, до международных образовательных программ и квалифицированного и должным образом оплачиваемого преподавательского состава», — сказал Никол Пашинян.Он также добавил, что правительство уже определилось с местом расположения академического городка. «Он будет построен в Арагацотнской области, точнее в Аштараке, и туда со временем переедут объединяющиеся университеты. Соответственно, наши вузы должны быть привлекательными не только для армянских, но и для иностранных студентов. И непрерывный рост числа иностранных студентов должен стать самым надежным показателем конкурентоспособности нашей университетской системы», — заключил Никол Пашинян.