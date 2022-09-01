Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил подробности о состоявшейся 31 августа в Брюсселе трехсторонней встрече.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр отметил, что обсуждение в Брюсселе было масштабным.

«Обсуждение было непростым, но я также хочу констатировать, что наши цели продолжают оставаться и должны оставаться такими, как я заявлял», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении приняло мирную повестку, и нужна решимость для ее реализации.

«Мы все должны понимать, что это непросто и не однозначно, а возможные решения не уж очевидны», — добавил Пашинян.

Премьер-министр считает необходимым продолжить последовательную работу. «Необходимо, и это желание народа, чтобы в нашем регионе рано или поздно установился прочный и всеобъемлющий мир. И мы должны все больше и больше сосредотачиваться на решении этой проблемы», — заключил Пашинян.

31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению правительства, были обсуждены вопросы, связанные с освобождением пленных и выяснением судеб без вести пропавших, демаркацией границы и безопасностью границ, разблокировкой региональных коммуникаций, урегулированием армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахской проблемы.

Была достигнута договоренность о продолжении предметных переговоров по разработке мирного договора на уровне министров иностранных дел.Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца. Следующая встреча Комиссии по делимитации и пограничной безопасности состоится в ноябре в Брюсселе.