Арсен Захарян, российский футболист с армянскими корнями, не перейдет в лондонский «Челси».

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут российские СМИ. Переход Захаряна в английский клуб не состоится из-за санкций против РФ.

Ранее СМИ писали, что Арсен Захарян может перейти в лондонский «Челси». «Аристократы» были готовы оплатить отставку футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна в размере 15 миллионов евро.Текущий контракт Арсена Захаряна с московским «Динамо» рассчитан до 2024 года. В составе российского клуба он принял участие в 52 играх, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач. В 2021 году Захарян дебютировал в составе сборной России по футболу и на данный момент провел 4 матча.