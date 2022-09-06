Международный фестиваль науки, искусства и музыки STARMUS проходит в Армении, чтобы вдохновить новое поколение ученых и деятелей культуры страны, ведь будущее таких малых стран, как Армения, – это наука и технологии.

Как сообщает Арменпресс, такое убеждение выразил соучредитель фестиваля STARMUS Гарик Исраелян в своем выступлении на открытии «STARMUS VI» в Ереване.

Гарик Исраелян подчеркнул, что проведения STARMUS в Армении ждали давно.

«Меня вдохновила Армения. Частью успеха STARMUS является заслуга Армении. Меня вдохновляли великий ученый Виктор Амбарцумян, армянский композитор Арам Хачатрян, Комитас и многие другие», — сказал Исраелян.

Он поблагодарил экс-президента Армении и правительство Армении за поддержку STARMUS.

«И в чем самый главный посыл проведения STARMUS в Армении? — сказал Исраелян. — STARMUS в Армении, потому что я верю, верю, что будущее таких малых стран, как Армения, — это наука и технологии. Многие страны мира богаты нефтью и газом, Армения в этом смысле не богата, Армения богата людьми. STARMUS здесь, чтобы вдохновлять новое поколение армянских технологических гигантов, армянские стартапы. Это ключевой момент в истории Армении, проведение такого фестиваля, как STARMUS, в этой маленькой стране, и это должно вдохновить новое поколение ученых и деятелей культуры этой страны».

Соучредитель фестиваля подчеркнул, что армяне прекрасно вдохновляют, мало кто знает, что человек, вдохновивший Стивена Хокинга заниматься наукой, был армянином. «Позже Стивен Хокинг вдохновил меня на создание фестиваля STARMUS», — сказал Исраелян.

Что касается того, что какое изменение внесет STARMUS в Армению, он ответил, что в ближайшее время, лет через пять-десять, когда ученых будут приглашать в Армению, зал будет полон людей.