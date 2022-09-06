Информационный штаб Арцаха распространил сообщение, опровергающее муссируемые в социальных сетях слухи о том, что якобы существуют договоренности с азербайджанской стороной о «сдаче» общины Иванян Аскеранского района и Ачапнякского района города Степанакерта.

Как передает Арменпресс, в сообщении говорится: «Подобные ложные новости и слухи не имеют ничего общего с реальностью и распространяются спецслужбами Азербайджана с коварной целью вызвать у наших граждан чувство паники, а также чувства беспомощности, безысходности, угнетения и сломления воли народа жить на своей Родине.

Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о «сдаче» общины Иванян и Ачапнякского района столицы, да и вообще любого другого населенного пункта Республики Арцах. Наоборот, они денно и нощно работают над разработкой и внедрением долгосрочных и принципиальных решений по улучшению условий жизни жителей этого и всех других населенных пунктов.

Призываем воздержаться от распространения вышеуказанной и любого другого рода дезинформации, так как тем самым вы способствуете осуществлению планов врага».