Испанские гранд-клубы проявляют интерес к Арсену Захаряну, российскому футболисту с армянскими корнями.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут российские СМИ. За 19-летним футболистом следят и представители каталонской «Барселоны» и «Реала».

Ранее стало известно, что Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси». Переход Захаряна в английский клуб не состоится из-за санкций против РФ.Текущий контракт Арсена Захаряна с московским «Динамо» рассчитан до 2024 года. В составе российского клуба он принял участие в 52 матчах, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач. В 2021 году Захарян дебютировал в составе сборной России по футболу и на данный момент провел 4 матча.