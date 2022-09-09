Национальная сборная Армении по греко-римской борьбе отправилась в Белград для участия в стартующем 10 сентября чемпионате мира.

Перед вылетом в столицу Сербии наставник нашей команды Армен Бабаларян в беседе с корреспондентом «РА» заверил, что в целом армянские борцы находятся в надлежащей форме.

«Подготовка прошла в штатном режиме, мы сделали все возможное, чтобы ребята были максимально готовы к главному соревнованию года. Остальное, как говорится, покажет ковер. Я традиционно воздержусь от предстартовых прогнозов. Современный спорт настолько непредсказуем, что просто бессмысленно заранее рассуждать о возможных результатах»,- признался рулевой армянской сборной.

Главный тренер сообщил также, что Славик Галстян, Геворг Гарибян и Артур Алексанян выступят с разными травмами, которые, как считает Армен Бабаларян, не должны помешать им проявить свои возможности. «Борьбу невозможно представить без легких травм. Так просто не бывает. Главное, чтобы травмы не были серьезной. Если честно, даже хорошо, что у спортсмена имеется небольшая проблема — он становится более внимательным к своим действиям во время соревнований. В иных случаях это даже может способствовать успешному выступлению. Что касается травмы и уровня подготовки Артура Алексаняна, то давайте вернемся к этой теме после чемпионата мира», — отметил наш собеседник.

Армен Бабаларян подчеркнул также, что хотя впервые предстанет на чемпионате мира в статусе главного тренера национальной сборной, но не считает себя новичком в команде, поскольку прекрасно знаком со способностями всех борцов еще по работе с ними в молодежной сборной Армении. «Да, официально это мой дебют в национальной сборной, но я всегда участвовал во всех сборах, поскольку национальная и молодежная сборные всегда тренировались вместе. Разница в том, что раньше я не отвечал за результаты борцов первой сборной, а теперь буду. Подготовка к главным соревнованиям года идет с начала сезона. За прошедшие месяцы наши борцы участвовали в сборах и соревнованиях в Армении и за рубежом», — рассказал тренер.

Кстати, Объединенный мир борьбы (международная федерация) в превью мирового первенства причислил к фаворитам предстоящего чемпионата бронзового призера чемпионатов мира и Европы Славика Галстяна, действующего чемпиона Европы, чемпиона мира 2021 года в весовой категории до 72 кг Малхаса Амояна, олимпийского чемпиона, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы, победителя Европейских игр Артура Алексаняна, а также бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира Геворга Саакяна (72 кг) из сборной Польши и представляющего Болгарию четырехкратного бронзового призера чемпионатов мира и Европы Айка Мнацаканяна.

В столице Сербии Армению представят Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (77 кг), Карапет Чалян (82 кг), Артур Алексанян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).