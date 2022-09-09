Посол Армении в ООН Мгер Маркарян, выступая на Форуме высокого уровня по культуре мира, обнажил истинное лицо фашиствующего Азербайджана.

Азербайджан прибегает к систематическому насилию, вопиющим oбразом пренебрегая международным правом, заявил Маркарян. Армения вновь и вновь предупреждает об опасно растущем уровне расизма и риторики ненависти, доминирующей в политическом дискурсе в соседнем Азербайджане, где проводимая государством антиармянская политика, широко освещаемая и документируемая международными организациями, направлена на дегуманизацию одной конкретной нации, отметил посол.

Маркарян напомнил, что на прошлой неделе Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал свой последний доклад по Азербайджану, в котором, в частности, установлено, что имеет место разжигание расовой ненависти в отношении лиц армянского происхождения, в том числе, со стороны общественных и государственных деятелей, а школьные учебники в Азербайджане пропагандируют предрассудки и разжигание расовой ненависти, особенно в отношении этнических армян.

«Такие выводы согласуются с проводимой Азербайджаном системной политикой этнической чистки и геноцида в отношении армянского народа, что совсем недавно было доказано развязыванием войны в попытке решить нагорно-карабахский конфликт силой, что является грубым нарушением трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994 и 1995 годов. Сам факт развязывания широкомасштабной военной агрессии в условиях беспрецедентной пандемии является преступлением глобального масштаба и в качестве такового должен оцениваться и рассматриваться», — сказал Маркарян.

Азербайджан всячески пытается оправдать свою военную агрессию в сентябре-ноябре 2020 года, однако на самом деле эта агрессия была результатом преднамеренного решения уйти от переговоров и начать войну, подвергая жизни тысяч людей неминуемой экзистенциальной опасности. Воодушевленное результатами применения силы, руководство Азербайджана прибегает к систематическому насилию и военным провокациям, вопиющим образом игнорируя нормы международного права, подчеркнул армянский дипломат.

Столь же тревожными он назвал попытки инструментализации проблемы военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, возвращать которых Азербайджан продолжает отказываться в нарушение Женевских конвенций и вопреки временным мерам, принятым Международным Судом в срочном порядке 7 декабря 2021 года.

Посол Маркарян напомнил также, что Азербайджан препятствует безопасному гуманитарному доступу агентств ООН, в том числе ЮНЕСКО, в Нагорный Карабах, подрывает усилия по всесторонней оценке и реагированию на гуманитарные потребности гражданского населения, угрожая при этом существованию тысячелетнего армянского наследия Арцаха.

«Произвольные толкования и искажения переговорного процесса со стороны Азербайджана и неуважение к своим юридически обязывающим обязательствам демонстрируют недобросовестность и намерение насильственно навязать односторонние решения Армении и Нагорному Карабаху. Снисходительный тон и самодовольная поза азербайджанских официальных лиц или их представителей здесь — в ООН — демонстрируют, что для некоторых культура угрозы, подстрекательство и агрессия по-прежнему преобладают над культурой мира», — отметил Маркарян.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности, основных прав человека и достойной жизни народа Нагорного Карабаха на его Родине является ключом к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования конфликта и сохранения мира в регионе.

«Армения будет и впредь стремиться к справедливости, равенству и инклюзивности в соответствии с нашей непоколебимой приверженностью целям и принципам Устава ООН, а также ценностям и целям Декларации и Программы действий в области культуры мира», — заключил посол.

И официальный Баку ежедневно и ежечасно подтверждает — «я есть насильник, убивец, кровопийца, вандал, варвар, нацист, фашист».

На оккупированных территориях Арцаха, как чванливо хвастает апшеронский султанчик, повсеместно продолжается уничтожение многотысячелетнего армянского культурно-исторического наследия — уродуются т.н. «реставрацией» храмы или уничтожаются на корню, сравниваются с землей армянские кладбища и хачкары, памятники, в т.ч. героям Великой Отечественной войны. Кстати, тот же Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, констатировав разрушение армянского культурного наследия, включая церкви, памятники, достопримечательности и кладбища, рекомендовал Азербайджану провести тщательное и беспристрастное расследование всех нарушений прав человека и активизировать свои усилия по обеспечению ответственности и прекращению безнаказанности.

Алиев эти рекомендации, как и другие, пропустил мимо ушей. Он занят гораздо более важным, на его взгляд, делом — военными провокациями против Арцаха и Армении. Мало того, что Баку уже несколько раз в день распространяет дезинформацию о якобы обстреле с армянских сторон азербайджанских позиций, он сам стреляет. И убивает. 5 сентября выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий срочной службы ВС Армении, младший сержант Арман Саркисян.

Так что, замиряться Алиев-оглы и не думает. Напротив, собирается подписать договоры с Турцией и Израилем на новые поставки вооружения, Россия готова открыть в Азербайджане совместные оружейные предприятия и сервисные центры.

Новая гонка вооружения в регионе набирает обороты.