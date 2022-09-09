Бронзовый призер прошлогодних Олимпийских игр в опорных прыжках, победитель Европейских игр и двукратный призер континента в том же упражнении Артур Давтян был, пожалуй, главным фаворитом прошедшего недавно в немецком Мюнхене чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Его прыжки считались, да и теперь считаются одними из сложнейших в мире и в Европе.

Поэтому ожидалось, что при безукоризненном выступлении 30-летний армянский спортсмен спокойно завоюет золотую медаль. По оценкам специалистов, столичный гимнаст просто отлично справился со своей задачей, однако стал только серебряным призером. При равенстве баллов по дополнительным показателям его обошел британец Джейк Джермен. Тренеры нашей сборной считают, что их подопечного явно засудили. Именно с этого мы и начали интервью с Артуром Давтяном.

— Что на самом деле произошло в финале чемпионата Европы и как Вы прокомментируете эту ситуацию?

— Предвзятость однозначно имела место. Там многие спрашивали у меня — не слишком ли низко судьи оценили мой второй прыжок? Я отвечал, что, по-моему, выставленные оценки необъективны, однако уже ничего невозможно изменить. Поэтому считаю, что сейчас просто бессмысленно обсуждать произошедшее. Кстати, судьи не были беспристрастны и при оценке выступления Ваагна Давтяна в финале упражнения на кольцах. Он должен был стать бронзовым призером, но оказался на четвертом месте. По странному совпадению, и в этом случае предпочтение было отдано британскому гимнасту. Его ситуация более обидная: я хоть завоевал серебряную медаль, а Ваагна просто не пустили на пьедестал.

— Удалось ли выяснить — кто именно из судей засудил Вас? И второй вопрос: почему не была подана апелляция?

— Я не могу ответить на первый вопрос. Скорее всего, низкие баллы мне выставили несколько судьей, потому что оценка одного человека не могла существенно повлиять на итоговый результат. А апелляцию не подали, так как дополнительные показатели — оригинальность и артистичность — субъективные вещи. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому у нас не было официальных оснований для апелляции. Базовая сложность моего упражнения, думаю, была выше, чем у британца, но во время второго прыжка этот фактор не учитывается. Впрочем, и так было ясно, что именно там происходит. Извините, но у меня больше нет желания обсуждать эту тему.

— В прошлом году Вы стали чемпионом Европы в упражнении на коне. На этом чемпионате прошли в финал этой дисциплины, однако довольствовались шестым местом. Как оцениваете свое нынешнее выступление на этом снаряде?

— Откровенно говоря, на этот раз базовая сложность моего упражнения не позволяла рассчитывать на призовые места. В прошлом году соревнования проводились по иным правилам, и я мог выполнять некоторые элементы, которые после токийской олимпиады делать не могу. Поэтому на этот раз просто вышел и сделал то, что мог. Соответственно, получил низкие баллы и остался за чертой призеров.

— В целом, что у Вас получилось и, наоборот, не получилось в этом чемпионате?

— Знаете, в действительности я рад, что в любом случае вернулся с медалью. Рад за ставшего чемпионом Арутюна Мердиняна и за ребят, завоевавших медали молодежного чемпионата Европы. Жаль, что Ваагн Давтян, Артур Аветисян и Гагик Хачикян остались без наград. Всего на счету Армении две золотые и три серебряные медали. В целом, наши ребята хорошо поработали. На самом деле у меня все получилось, я нормально сделал то, что требовалось. Не было ничего, что бы не удалось.

— Как планируете готовиться к намеченному в конце октября чемпионату мира, будете что-то менять в своих упражнениях?

— Никаких изменений в упражнениях не планирую. Буду готовиться так же, как и к этому чемпионату Европы.