Премьер-министр Армении Никол Пашинян в качестве гостя примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде (Узбекистан) 15-16 сентября.

Об этом «Арменпресс» стало известно со страницы пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова в Facebook.

Он написал, что в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Самарканде 15-16 сентября, участие примут главы 15 государств.

«На следующей неделе Самарканд примет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и окончания председательства Узбекистана в организации», — написал Асадов.

Он отметил, что в период председательства Узбекистана в ШОС основной упор делался на укрепление торгово-экономических связей, развитие производственной кооперации, а также на расширение транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Помимо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в саммите ШОС примут участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбоз Шариф, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. б

В саммите в качестве наблюдателей участие примут президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. В саммите ШОС в качестве гостей примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.