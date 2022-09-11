В ереванской детско-юношеской спортивной школе по стрельбе Республиканская областная школа по стрельбе 8-11 сентября провела республиканское соревнование среди школьников Армении «Юный стрелок».

Как сообщили Арменпресс в Федерации стрельбы Армении, в соревнованиях приняли участие воспитанники ереванской детско-юношеской школы стрельбы, республиканской школы стрельбы, гюмрийской спортшколы, а также команда Ванадзора.

«Превосходный результат показал спортсмен по виду борьбы «бегущая мишень» Гор Хачатрян, который, набрав 389 очков в нормальном беге, преимуществом в 1 очко опередил соперников и побил рекорд Армении.

Норму первого разряда Армении выполнил спортсмен по бегущей мишени Айк Минасян», — сообщили в Федерации, добавив, что чемпионат был последним решающим соревнованием для формирования сборной, участвующей в чемпионате мира в октябре.

Ниже представляем имена победителей:

1 место — Нарек Демирханян /611,5 баллов/

2 место — Саргис Амбарцумян /605,9 балла/

3 место — Гагик Никогосян /606,3 балла/

Пневматическая винтовка, 60 выстрелов, девушки:

1 место — Милена Погосян /621.4 балла/

2 место: Милена Миасарян /613,5 балла/

3 место: Седа Габриелян /607,8 балла/

Пневматический пистолет, 60 выстрелов, мальчики:

1 место — Гор Манучарян /531 балл/

2 место — Айк Егиазарян /543 балла/

3 место — Армен Геворгян /536 баллов/

Пневматический пистолет, 60 выстрелов, девушки

1-е место — Мкртчян Лилит /543 очка/

2 место — Анна Погосян /545 баллов/

3 место — Наре Габриелян /555 баллов/

Бегущая мишень, смешанный бег, юноши

1 место — Гор Хачатрян /389 баллов/

2 место — Рафаэль Мнацаканян /375 баллов/

3 место — Айк Минасян /350 баллов/

Бегущая мишень, смешанный бег, девушки

1 место — Аида Азатян /330 баллов/

2 место-Анаит Саргсян /329 Баллов/

3 место — Мари Казарян /328 баллов/

Бегущая цель, нормальный бег, юноши

1 место — Гор Хачатрян /586 баллов/

2 место — Рафаэль Мнацаканян /549 баллов/

3 место — Айк Минасян /526 баллов/

Бегущая цель, нормальный бег, девушки

1 место — Мари Казарян /518 баллов/

2 место — Анаит Саргсян /500 баллов/

3 место — Аида Азатян /498 баллов/