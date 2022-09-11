В ереванской детско-юношеской спортивной школе по стрельбе Республиканская областная школа по стрельбе 8-11 сентября провела республиканское соревнование среди школьников Армении «Юный стрелок».
Как сообщили Арменпресс в Федерации стрельбы Армении, в соревнованиях приняли участие воспитанники ереванской детско-юношеской школы стрельбы, республиканской школы стрельбы, гюмрийской спортшколы, а также команда Ванадзора.
«Превосходный результат показал спортсмен по виду борьбы «бегущая мишень» Гор Хачатрян, который, набрав 389 очков в нормальном беге, преимуществом в 1 очко опередил соперников и побил рекорд Армении.
Норму первого разряда Армении выполнил спортсмен по бегущей мишени Айк Минасян», — сообщили в Федерации, добавив, что чемпионат был последним решающим соревнованием для формирования сборной, участвующей в чемпионате мира в октябре.
Ниже представляем имена победителей:
1 место — Нарек Демирханян /611,5 баллов/
2 место — Саргис Амбарцумян /605,9 балла/
3 место — Гагик Никогосян /606,3 балла/
Пневматическая винтовка, 60 выстрелов, девушки:
1 место — Милена Погосян /621.4 балла/
2 место: Милена Миасарян /613,5 балла/
3 место: Седа Габриелян /607,8 балла/
Пневматический пистолет, 60 выстрелов, мальчики:
1 место — Гор Манучарян /531 балл/
2 место — Айк Егиазарян /543 балла/
3 место — Армен Геворгян /536 баллов/
Пневматический пистолет, 60 выстрелов, девушки
1-е место — Мкртчян Лилит /543 очка/
2 место — Анна Погосян /545 баллов/
3 место — Наре Габриелян /555 баллов/
Бегущая мишень, смешанный бег, юноши
1 место — Гор Хачатрян /389 баллов/
2 место — Рафаэль Мнацаканян /375 баллов/
3 место — Айк Минасян /350 баллов/
Бегущая мишень, смешанный бег, девушки
1 место — Аида Азатян /330 баллов/
2 место-Анаит Саргсян /329 Баллов/
3 место — Мари Казарян /328 баллов/
Бегущая цель, нормальный бег, юноши
1 место — Гор Хачатрян /586 баллов/
2 место — Рафаэль Мнацаканян /549 баллов/
3 место — Айк Минасян /526 баллов/
Бегущая цель, нормальный бег, девушки
1 место — Мари Казарян /518 баллов/
2 место — Анаит Саргсян /500 баллов/
3 место — Аида Азатян /498 баллов/