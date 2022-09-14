Армения готова стать транзитной страной для экспорта туркменского газа и электроэнергии посредством инфраструктур Ирана.

Как передает «Арменпресс», об этом написала газета «Нейтральный Туркменистан», подводя итоги прошедшего в Ашхабаде заседания туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.«Говоря о перспективах сотрудничества в топливно-энергетической сфере, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян выразил готовность своей страны стать транзитной страной для экспорта туркменского газа и электроэнергии посредством инфраструктур Ирана», — говорится в сообщении газеты.