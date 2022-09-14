Министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян коснулся напряженности на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув необходимость восстановления мира в регионе.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на иранское агентство IRNA, министр иностранных дел Ирана заявил об этом на встрече с послом РФ в Иране Леваном Чагаряном, который завершает дипломатическую миссию в Иране.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что любые геополитические изменения в регионе неприемлемы для Ирана.Хосейн Абдоллахиян подчеркнул необходимость мирного урегулирования разногласий.