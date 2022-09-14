Азербайджанские силы нанесли удары по пункту дислокации пограничных сил Федеральной службы безопасности Российской Федерации на территории Гегаркуникской области.

Как передает «Арменпресс», фотографии публикуют российские Telegram каналы.

Как видно из фотографий, в результате ударов повреждено помещение и автомобиль российских пограничников.

Отмечается, что военнослужащие срочно покинули пункт дислокации.

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13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям. Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек. В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник использовал ударные БПЛА в направлении Джермука. Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции, расположенные в направлении Джермука и Верин Шоржа, а также приграничные населенные пункты.