В городе Джермук Вайоцдзорской области Армении азербайджанские ВС обстреляли гражданский автомобиль.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Асмик Акопян.

Водитель автомобиля госпитализирован.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям.

Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек. В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник использовал ударные БПЛА в направлении Джермука. Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции, расположенные в направлении Джермука и Верин Шоржа, а также приграничные населенные пункты.