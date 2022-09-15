В результате военных действий, развязанных Азербайджаном против Армении, по предварительным данным, в Гегаркуникской, Сюникской, Вайоцдзорской областях повреждено 192 жилых дома.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян сообщил, что 60 из них полностью повреждены.

«Повреждены жилые дома, подсобные строения, хлева, сельскохозяйственное имущество, административные здания, гостевые дома и т. д. Пострадали и автомобили, в том числе машины скорой помощи. В некоторых местах были перебои с электричеством, которые очень быстро были восстановлены. Есть проблема с электроснабжением в районе Неркин Шоржи. По понятным причинам подача электроэнергии и связь в этом районе пока не восстановлена, но в ближайшее время они будут восстановлена», — сказал Ваче Тертерян.

Также повреждены дороги, перебоев с водоснабжением нет. Ваче Тертерян отметил, что руководство всех трех областях круглосуточно следит за ситуацией, координируя работу. Полная инвентаризация потерь будет проведена по возможности быстро.

«Будут созданы профессиональные комиссии, которые на месте тщательно подсчитают ущерб». Наши граждане в этом отношении могут быть спокойны», — сказал Ваче Тертерян. Он заверил, что все, пострадавшие от боевых действий, будут в центре внимания правительства.