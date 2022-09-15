Делегация Международного комитета Красного Креста Армении находится на связи с семьями армянских пленных, захваченных в плен при нападении Азербайджана на Армению в ночь с 12 на 13 сентября.

Об этом «Арменпресс» сообщила руководитель программы коммуникации и предотвращения делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

На вопрос о количестве пленных с армянской стороны, Зара Аматуни отметила, что они не могут публиковать статистику, особенно сейчас, когда еще собирают данные. Касаясь заявления Азербайджана о готовности вернуть тела военнослужащих Армении, погибших 13 сентября, Зара Аматуни сказала, что они в курсе этого.