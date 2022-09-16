Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в конце этой недели посетит Армению в знак поддержки страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этом POLITICO сообщили два человека, знакомые с визитом. Пелоси совершит поездку в сопровождении представителя Конгресса США Джеки Шпейер. Планируется, что в Ереване Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими представителями правительства.

В ответ на просьбу Арменпресс уточнить информацию, посольство США в Армении отметило: «На данный момент нам нечего сообщать».