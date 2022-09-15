Армения призывает международное сообщество четко отреагировать на военную агрессию, развязанную Азербайджаном с 13 сентября на суверенной территории Республики Армения.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, обратил их внимание на то, что начавшееся после полуночи 13 сентября широкомасштабное наступление ВС Азербайджана в восточной и юго-восточной части Республики Армения является фактическим посягательством на территориальную целостность Республики Армения. Агрессия велась с применением артиллерии, минометов и зенитно-ракетных комплексов, причем под прицелом оказались не только боевые позиции на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, но и поселки Сотк, Варденис, Джермук, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей РА, гражданские инфраструктуры.

«На сегодняшний день у армянской стороны 105 жертв. Азербайджанцы делятся в социальных сетях видео, где есть новые армянские военнопленные. В этом контексте важна реакция международного сообщества для предотвращения притеснений, насилия, внесудебных расправ и насильственных исчезновений, применявшихся к армянским военнопленным, как в случае 44-дневной войны (агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении осенью 2020г. — Г.М.)», — сказал Мирзоян.

Он напомнил, что развязанной агрессии предшествовала многомесячная воинственная риторика и заявления Азербайджана, ставящие под сомнение территориальную целостность Республики Армения, претензии самого высокого уровня на суверенную территорию, а также провокации против РА.

Отметив, что при этом Азербайджан традиционно обвиняет в развязывании широкомасштабных провокаций армянскую сторону, министр напомнил, что со 2 сентября МО Азербайджана ежедневно распространяет дезинформацию о якобы обстреле армянской стороной из оружия различного калибра азербайджанских позиций, что официально опровергалось МО Армении.

«Мы постоянно получали информацию о самолетах, выполняющих военно-грузовые рейсы из Турции в Азербайджан. А 5-9 сентября ВВС Турции и Азербайджана провели совместные боевые учения, заявленной задачей которых было уничтожение воздушных и наземных целей условного противника. 10 сентября на совещании в генеральном штабе министр обороны Азербайджана поручил быть готовыми к немедленному и резкому реагированию на провокации. Он также дал дополнительные указания по улучшению медицинского обеспечения военнослужащих на границе с Арменией. Подобные шаги предпринимались и в период, предшествовавший 44-дневной войне 2022 г.», — отметил Мирзоян

Глава МИД РА назвал одной из основных причин азербайджанских провокаций и агрессии то обстоятельство, что Азербайджан считает, что Армения согласится на все его условия без переговоров.

«В ходе встречи, состоявшейся 30 августа в Брюсселе, Ильхам Алиев фактически в форме ультиматума заявил, что не собирается вести переговоры с Республикой Армения об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, поскольку, по его словам, Нагорного Карабаха и нагорно-карабахского конфликта не существует, а вопрос армян Арцаха является внутренним вопросом Азербайджана, который будет решаться в случае необходимости на основе Конституции Азербайджана. Естественно, такой подход абсолютно неприемлем для армянской стороны и совсем не похож на мирные переговоры, а является проявлением максималистской политики», — подчеркнул министр.

По его словам, аналогичная картина сложилась и в работе трехсторонней комиссии по разблокированию региональных инфраструктур и транспортного сообщения, где Азербайджан, по сути, пытается получить экстерриториальный коридор. Армянская сторона неоднократно заявляла о своей позиции, о готовности предоставить Азербайджану каналы связи после уточнения режима автомобильных перевозок, что должно обеспечить суверенитет и юрисдикцию стран над дорогами, проходящими по ее территории. Между тем, реализации достигнутой договоренности о возобновлении работы железной дороги препятствует сам Азербайджан.

«Азербайджанская агрессия является грубым нарушением международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. В нынешних геополитических условиях Азербайджан, по сути, пытается добиться своих требований и устремлений путем применения силы и угроз применения силы.

Хочу с прискорбием отметить, что подобное дерзкое поведение Азербайджана также является результатом безадресных заявлений международного сообщества в ходе предыдущих агрессий, начавшихся с 24 марта 2021 года. Я благодарен всем тем странам, которые были прямолинейны в своих заявлениях, сделанных в течение этих двух дней, и я ожидаю такой же справедливой позиции и от других стран-партнеров», — сказал Мирзоян, отметив, что Армения, принимая во внимание серьезность ситуации, обратилась к России, в ОДКБ и в СБ ООН, чтобы остановить азербайджанскую агрессию и вернуть азербайджанскую армию на исходные позиции. Соответственно, «мы ожидаем, что Азербайджан немедленно предпримет следующие шаги:

— полное прекращение боевых действий;

— возвращение вооруженных сил Азербайджана на исходные позиции;

— освобождение армянских военнопленных»,

— заключил Арарат Мирзоян.

На момент написания материала Азербайджан, запросивший т.н. «гуманитарное перемирие», практически прекратил огонь по всем направлениям. МО Армении также опровергло циркулирующую в соцсетях информацию о том, что якобы некоторые армянские населенные пункты перешли под азербайджанский контроль.

Это означает, что алиевская попытка блицкрига провалилась, равно как провалились и маразматические расчеты апшеронского главаря на то, что по итогам агрессии осенью 2020г. ему удалось «разгромить армянскую армию» и «сломить армянский дух».

Это, конечно, не означает окончания агрессии Азербайджана против Армении и Арцаха. Это — война, которую апшеронские диктаторы навязали армянскому народу многие десятки лет назад, и не собираются отказываться от своей фашистской политики. Скорее всего, Баку попытается перегруппироваться и продолжит попытки продвижения к стратегическом высотам, транспортным узлам или установления контроля над ними.

Важно, однако, что на сей раз ведущие мировые лидеры однозначно указали Азербайджану на то, что именно он является агрессором.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре «призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить военные действия и подчеркнул, что США будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и начале процесса мирного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

«Мы видели веские доказательства азербайджанских обстрелов внутри Армении и значительного ущерба армянской инфраструктуре. Но самое важное для нас то, чтобы обе эти стороны были привержены прекращению боевых действий и привержены более широкой деэскалации», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Глава делегации Европарламента по вопросам отношений с Южным Кавказом, депутат Марина Кальюранд решительно осудила «крупномасштабное военное нападение Азербайджана на многочисленные пункты на территории Республики Армения» и призвала «международное сообщество и, в частности, Европейский союз четко отреагировать на применение этой неприемлемой силы», отметив, что сейчас не время для «беззубых» заявлений, призывающих к сдержанности «с обеих сторон».

Многие американские конгрессмены осудили Азербайджан и намерены добиться полного запрета помощи Азербайджану со стороны США, в т.ч. «военные продажи».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал строго соблюдать режим прекращения огня и «уважать территориальную целостность Армении».

А европарламентарии осуждают руководство ЕС за планы покупки газа у «диктатора Алиева», который «атакует суверенную территорию Армении».

ОДКБ, не выразив отношения к агрессии Азербайджана, решила направить на линию соприкосновения Армении и Азербайджана генсека организации и создать рабочую группу для анализа ситуации. Реакции не последовало даже на удары ВС Азербайджана по пункту дислокации пограничных сил Федеральной службы безопасности России на территории Гегаркуникской области, в результате чего были повреждены помещение и автомобиль российских пограничников.

Судя по всему, основные бои — как военные, так и геополитические, — впереди…