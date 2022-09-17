После нападения Азербайджана на Армению спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что все заявления о нарушениях прав человека и военных преступлениях должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. справедливость.

«Вернулись в Брюссель после срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене. Сложный, а иногда и эмоциональный обмен мнениями. Остается много проблем, но мы надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Необходимо возобновить переговоры.

Тревожные сообщения о преступлениях и насилии против мирных жителей в ходе недавних боев. Случаи из прошлого также должны быть рассмотрены, но никоим образом не могут быть использованы в качестве оправдания. Все заявления о нарушениях прав человека и военных преступлениях должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

ЕС по-прежнему вовлечен на самом высоком уровне, и наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и прочного соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание на Южном Кавказе», — сказал г-н Клаар.

Во время последнего нападения Азербайджана на Армению азербайджанские войска совершили военные преступления и зверства, такие как умышленный обстрел мирных населенных пунктов и нанесение увечий телам погибших военнослужащих.