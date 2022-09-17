Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению с официальным визитом. Спикера Палаты представителей США сопровождают председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне и представители Анна Эшу и Джеки Спейер.

Председатель НС Ален Симонян посетил аэропорт «Звартноц» в Ереване и имел частную беседу с Нэнси Пелоси, сообщает пресс-служба парламента.

В ходе своего визита 17-19 сентября г-жа Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными официальными лицами Армении, чтобы обсудить американо-армянские отношения и текущее положение дел в сфере безопасности. Г-жа Пелоси также обратится к прессе, примет участие в церемонии возложения венков к Мемориалу Геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян.