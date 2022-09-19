На полях 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 сентября встретился с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян представил подробности о последствиях агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении с 13 сентября, об обстрелах азербайджанскими вооруженными силами гражданского населения и инфраструктуры, а также о грубейших нарушениях международного и гуманитарного права.

Арарат Мирзоян поблагодарил кипрскую сторону за проявленную солидарность с армянским народом, четкую и адресную реакцию на сложившуюся ситуацию, отметив, что в контексте сохранения режима прекращения огня, вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения и недопущения новой агрессии принципиальное значение имеет четкий и однозначный ответ международного сообщества стране-агрессору, безоговорочное осуждение и осуществление соответствующих мер.

В ходе встречи министры иностранных дел Армении и Кипра коснулись также ряда вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в рамках формата Армения-Греция-Кипр и поднятии его на новый уровень.

Собеседники обменялись также мнениями по региональным вопросам. Министр Мирзоян представил собеседнику позицию армянской стороны относительно отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В ходе встречи был также затронут процесс нормализации отношений между Арменией-Турцией.